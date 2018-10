Nordstadt

An mehr als 100 verschiedenen Orten präsentierten Künstler in den vergangenen Wochen in der Nordstadt Lesungen, Ausstellungen und Konzerte. Im Rahmen des Festivals Muse wälzten sich Künstler im Atelier Block 16 zu Klängen der Musiker Merkwürdig Riechen im Staub, im Hafven wurde über den Zusammenhang von Kunst und Gentrifizierung diskutiert, und in der Nordstadtbibliothek lasen Dichter mit dem passenden Namen wie David von Nordstadt Kurzgeschichten. Kein Kunstwerk aber beeindruckte die Kinder der Kindertagesstätte Nordstadt so nachhaltig wie die neuen Wände in der eigenen Einrichtung. Graffiti-Künstler Jonas Wömpner nahm sich im Rahmen des Festivals einer beschmierte Wand an und entwickelte Schriftzüge, die an berühmte Künstler erinnern: Friedrich Schiller, Leonardo da Vinci und Friedensreich Hundertwasser. Es sind die Namen der verschiedenen Gruppen in der Einrichtung mit dem Schwerpunkt ästhetische Bildung.

„Wir haben den Kontakt zu Künstlern über das Muse-Festival gesucht, weil mit der Wand endlich etwas passieren sollte“, sagt Einrichtungsleiterin Rebecca Schmidtke. Über den Festival-Initiator Steven Solbrig kam der Kontakt zu Wömpner zustande, der nun seine Arbeit aufnahm. Einen Teil der Kosten übernahm die Initiative „Sommereinsatz“. Die HAZ-Redaktion und die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover fördern dabei kleine Vereine bei handwerklichen Arbeiten. Wömpner kümmerte sich zunächst um die Grundierung der Wand und besorgte spezielle Fassadenfarbe, damit die Graffiti-Kunstwerke nicht gleich wieder vom Regen verwischt werden. „Die Kinder finden es natürlich sehr spannend, wenn ich hier arbeite“, sagt Wömpner – und lässt den fünfjährigen Tom, den sechsjährigen Maxi und den sechsjährigen Mohammed-Kerem vorsichtig helfen. Sie werden dafür mit schützenden Masken ausgestattet. „Später wollen wir mit Farbe Handabdrücke auf die Wände bringen“, sagt Schmidtke. Die Kinder sind begeistert und diskutieren dazu über die passende Farbe.

Insgesamt 87 Kinder besuchen die Kindertagesstätte und Krippe in der 2016 eröffneten Einrichtung. Bei der ästhetischen Bildung geht es darum, möglichst alle Sinne anzusprechen und Wahrnehmung als Grundlage von kindlichen Lern- und Entwicklungsprozessen zu verstehen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Individualität und Kreativität der Kinder, denen die Mitarbeiter mit großer Offenheit gegenüberstehen. Die Erzieherinnen verstehen sich dabei als Entwicklungsbegleiter – und weniger als Institution, die zum Beispiel ein Bild als schön oder unschön einordnet. „Wenn Kinder ein Bild malen, malen sie es oft am Ende komplett über – weil für das Kind der Weg zum Bild oft viel entscheidender war als das Bild selbst“, sagt Schmidtke. In der Einrichtung gilt der Grundsatz vom Weg als Ziel. „Den Kindern soll Freude am Malen, an Musik, Tanz und Theater vermittelt werden, um dem heute sehr häufigen leistungsorientierten Denken ein Gegengewicht zu bieten“, sagt Schmidtke.

Einige Kinder haben den sehr individuellen Ansatz vermutlich schon verinnerlicht. Der Leonardo-da-Vinci-Schriftzug wurde an einer Stelle direkt mit kleinen Buntstift­strichen übermalt. In der Graffiti-Szene nennt man diesen Vorgang crossen – das Bild wurde übermalt. Leider hat sich der junge Künstler noch nicht zu seinem künstlerischen Kommentar bekannt.

Das ist der Sommereinsatz Graffiti auf Denkmälern, abgeplatzte Fassaden von Vereinsheimen oder Schmuddel­ecken: Die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover haben sich zum vierten Mal zusammengetan, um in diesem Sommer Stadt und Umland herauszuputzen. Gemeinnützige Vereine können sich für einen solchen Sommereinsatz bewerben. Das können Maler- oder Gartenarbeiten sein, aber auch andere kleine handwerkliche Eingriffe, die manchmal aber so viel ausmachen. Das Geld für die Ein-Tages-Aktionen stellt die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover zur Verfügung. Die HAZ kümmert sich um passende Handwerker und ruft ihre Leser dazu auf, mitzumachen und mitzuhelfen. Ziel der Aktion ist es, gemeinsame Einsätze zu planen und zusammen den Ort, den Verein oder einfach die Nachbarschaft ein wenig schöner und gemütlicher zu gestalten. Insgesamt unterstützt die STIFTUNG Sparda-Bank 15 Einsätze à 1500 Euro.

Von Jan Sedelies