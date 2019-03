Vahrenwald-List

Nach 17,5 Jahren gibt Bruno Gill seinen Platz im Bezirksrat Vahrenwald-List ab. Das verkündete der SPD-Fraktionsvorsitzende in der jüngsten Sitzung im Freizeitheim Vahrenwald. Er schaffe es nicht mehr, sein Ratsmandat mit der Arbeit im Bezirksrat zu vereinen, sagt der 57-Jährige. „Ich habe letztes Jahr an vier Sitzungen im Rat nicht teilgenommen, auch an der Haushaltssitzung nicht“, sagt er.

Dem Rat wird Gill weiter angehören – „da kann man einfach ganz Anderes machen“, sagt der Rentner. Doch sein Herz hänge am Bezirksrat. „Ich werde die kleinschwellige Diskussion über Problemchen vermissen“, sagt er. Er schätzt es sehr, direkt vor der Haustür zu sehen, was er bewirken konnte. „Da kann man schon stolz sein.“

Engagement trotz schwerer Krankheit

„Ich bin richtig traurig“, sagt die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Monica Plate (Grüne). Die beiden gehören seit 2001 gemeinsam dem Bezirksrat an. „Ich kenne ja deine Geschichte, und ich habe dich immer bewundert“, sagt Plate. Gill erkrankte 2001 schwer, er wurde Rentner, saß im Rollstuhl und konnte nicht sprechen. „Trotzdem wurde ich in den Bezirksrat gewählt, da habe ich Sprechen gelernt“, sagt Gill heute.

Parteikollege Thomas Bechinie sagte in der vergangenen Sitzung: „Du bist das Gedächtnis der Fraktion, du weißt immer, wann die Verwaltung etwas abgelehnt hat.“ Bechinie soll den Fraktionsvorsitz von Gill übernehmen, als Nachrücker soll René Reith-Schäfer folgen.

Von Johanna Stein