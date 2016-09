8. Lange Nacht der Kirchen hat viel zu bieten

Hannover. Die achte Lange Nacht der Kirchen bietet am Freitag ab 18 Uhr mehr als 300 Stunden Programm an insgesamt 59 Standorten. Auch in den nördlichen Stadtteilen beteiligen sich wieder zahlreiche Gemeinden an der Großveranstaltung, die in diesem Jahr unter dem Motto „Hannover und die Eine Welt“ steht. Neben Gebeten, Führungen, Vorträgen, Andachten und Gesprächsrunden stehen vor allem etliche Konzerte an. Gleich zwei Auftritte haben Popkantor Til von Dombois (Foto, vorne rechts) und seine Band in der Herrenhäuser Kirche, Hegebläch. Die Auftritte beginnen um 18.15 und 19.45 Uhr.

Von Christian Link