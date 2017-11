Nordstadtbibliothek feiert 90. Geburtstag

Seit 90 Jahren gibt es die Nordstadtbibliothek am Engelbosteler Damm. Damals startete sie auf engem Raum als Thekenbibliothek. Heute können 25.000 Medien an Selbstbuchungsgeräten ausgeliehen werden und es gibt in dem modernen Gebäude sogar WLAN. Ein Blick in die bewegte Geschichte der Bibliothek.