Buchholz-Kleefeld

Insgesamt 1585 Euro haben Eltern, Schüler und Lehrer des Gymnasiums Schillerschule für die Ludolf-Wilhelm-Fricke-Schule gesammelt. Das Geld kam in den Gottesdiensten zur Verabschiedung der Abiturienten und zur Einschulung zusammen. „Eine prima Unterstützung“, sagt Daniel König, Schulleiter der Ludolf-Wilhelm-Fricke-Schule. Die Förderschule des Stephanstifts kann mit der Spende ein Snoezelen einrichten – einen Raum, in dem Kinder umgeben von leisen Klängen und ruhigen Lichteffekten bequem liegen können. Damit werde der Schulzweig geistige Entwicklung gefördert und so den Schülerinnen und Schülern geholfen, ihre Sinne zu schärfen, sagt König.

Die Kooperation zwischen den beiden Schulen im Stadtteil Kleefeld besteht schon seit Jahren. Die Leiterin der Schillerschule, Beate Günther, überreichte die Spende zusammen mit Religionslehrer Christoph Vogel, dem Vertrauenslehrer Christian Gakenholz und den Klassensprechern des fünften Jahrgangs. Von der Ludolf-Wilhelm-Fricke-Schule waren Schulleiter Daniel König, Lehrerin Susanne Höfer, Pädagoge Jens Müller und Schüler bei der Übergabe dabei.

Von Lisa Neugebauer