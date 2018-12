Hannovers

Hannovers am schönsten hergerichtete Fassade des Jahres steht in der List, an der Isernhagener Straße 44. Insgesamt 23 Immobilieneigentümer und Malerbetriebe hatten sich auf den Preis beworben, am Donnerstag hat die Jury den Gewinner bekanntgegeben.

„Eine ungewöhnliche, wirklich außergewöhnliche Fassadenarbeit“ habe der Malerbetrieb Kusai abgeliefert, schwärmte Ralph Sensing, Obermeister der Maler- und Lackiererinnung jetzt beim Ortstermin. Dieses Haus habe bei der Rundfahrt der Jury „wirklich alles in den Schatten gestellt“ – auch wenn die anderen Bewerber “sehr gute Qualität abgeliefert“ hätten.

Um die Qualität der Arbeit zu verstehen, muss man eigentlich sehen, wie der Zustand während der Sanierung war. Eigentlich wollte der Eigentümer, das Üstra-Pensionswerk, die Fassade nur vom Maler wiederherstellen lassen. „Nachdem die Arbeiten aber begonnen hatten, war klar, dass mehr nötig ist“, sagt Eigentümervertreter Andreas Geffert. Überall bröckelte der Putz, die Stuckelemente und Kapitelle mussten einzeln wieder aufgetragen werden. Die Hildesheimer Firma Gebotherm brachte die Fassade wieder in Form. Malermeister Veit Wille von der hannoverschen Firma Detlef Kursai zog mit feinem Pinsel all die Zierlinien und Einfassungen, er malte auch die beiden karminroten Hausnummern neben der Haustür kunstvoll wieder auf.

Das Gebäude gehört zum Wohnungsbestand der Üstra-Versorgungseinrichtung, aus den Mieterlösen werden die Pensionsansprüche der Mitarbeiter finanziert. Verwalter Andreas Geffert ließ die historische Haustür energetisch sanieren, das Treppenhaus mit Jugendstilfliesen ist ein Schmuckstück. An der Rückseite wurde eine Wärmedämmung aus Mineralschaum aufgebracht, was ökologisch besser ist als ölbasierte Dämmungen. Auch neue Balkone erhilet das Haus und eine große Gabe zur Straße.

Auf den zweiten Rang platzierte die Jury den wieder hergerichteten Ratskeller am Marktplatz in Pattensen. Er gehört der Firma CP-Immobilien, an der Fußballer Per Mertesacker maßgeblich beteiligt ist. Die Malerfirma Reinsch aus Pattensen hatte die historische Fassade komplett erneuert. Der dritte Platz ging an ein Gebäudeensemble des Spar- und Bauvereins im Bereich Scheelenkamp/Morkamp/Melanchthonstraße in Vahrenwald, dort war die Neustädter Firma Temps aktiv.

Der Immobilienverein Haus & Grund und die Maler- und Lackiererinnung organisieren den Wettbewerb bereits zum 17. Mal. Die Teilnehmerzahl war etwas geringer als im Vorjahr – was erstaunlich ist, „das Wetter war in diesem Sommer ja ideal für Fassadenarbeiten“, sagt Sensing. Insgesamt sind die Veranstalter des Wettbewerbs sich sicher, zur Verschönerung Hannovers beizutragen. „Der Fassadenwettbewerb ist seit Jahren für Hauseigentümer Motivation, in die Sanierung ihrer Häuser zu investieren“, sagt Haus-&-Grund-Chef Rainer Beckmann. Am Gebäude Isernhagener Straße 44 wird jetzt eine Siegerplakette angebracht.

Von Conrad von Meding