Im großen Saal des Stadtteilzentrums Lister Turm hüpfen und rennen sieben Frauen und ein Mann über das Parkett, verbiegen sich zu klassischen Klängen, kriechen auf allen Vieren oder schwingen bunte Tücher durch die Luft. „Sehr gut, zeigt eure Kraft!“, ruft Theaterpädagogin Sonia Rastelli ihnen zu. Die Gruppe formiert sich zu einem Tableau vivant, einem lebenden Bild, um dann wieder auseinanderzudriften. Auf Zuruf von Rastelli erstarren alle plötzlich zu einem Standbild. Der Workshop zum Thema „Ausdruckstanz“ ist ein Teil der dreiteiligen Veranstaltungsreihe zu der im Jahr 1886 in Hannover geborenen Tänzerin Mary Wigman, die mit ihrem modernen Ausdruckstanz in den 1920er- und 1930er-Jahren des vorigen Jahrhunderts die Welt des Tanzes revolutionierte.

Sie wächst als Karoline Sophie Marie Wiegmann in der Schmiedestraße in einem gutbürgerlichen Elternhaus auf. Ihr Vater führt einen Nähmaschinen- und Fahrradladen, ihr selbst scheint ein Leben als Ehefrau und Mutter vorgezeichnet.

Doch Mary, wie sie ihre Eltern in Verehrung des englischen Königshauses nennen, begehrt gegen die Konventionen auf. Sie löst zwei Verlobungen und entdeckt ihre Leidenschaft für das Tanzen nach einem Besuch der Oper in Hannover. „Zu alt, um zu tanzen“, lautet der abschlägige Bescheid. Mary gibt nicht auf und geht nach Hellerau nahe Dresden, um dort bei Emile Jaques-Dalcroze rhythmische Gymnastik zu studieren. 1912 erhält sie ihr Diplom, arbeitet aber nicht als Lehrerin, sondern wird Schülerin des Tanzlehrers und Theoretikers Rudolf von Laban (1879-1958), der in der Schweiz seine „Bewegung ohne Musik“ lehrt. Sie entwickelt ihren eigenen Tanzstil, ihre Hauptthemen sind Innerlichkeit und Emotionen, denen sie mit ihrem Tanzstil Ausdruck verleiht. Mary notiert dazu: „Studium – von Zeit zu Zeit ein Versuch, sich tänzerisch die Anerkennung der Öffentlichkeit zu erringen. Und jedes Mal das Gleiche: Einige Begeisterte, Ergriffene, einige Erstaunte, Überwältigte, und der größte Teil höhnend und spottend. ‚Tanz? – Ohne Musik? Zur Trommel? – Der reine Wahnsinn! Wo bleibt die Grazie, die Liebenswürdigkeit – anstatt uns zu erheitern, bedrückt uns diese Frau’.“ Mit ihrem Aufbegehren gegen das starre Korsett der wilhelminischen Konventionen gehört sie zur Avantgarde des Expressionismus, pflegt Kontakte etwa zu Emil Nolde und Ernst Ludwig Kirchner und gründet 1920 ihr Dresdner Tanzstudio, das schnell großen Zulauf findet.

Weltruhm durch Auftritte in USA

Weltberühmt wird Mary Wigman, wie sie sich ab 1918 nennt, mit ihren zahlreichen Tourneen durch Deutschland, bei denen sie wiederholt auch in Hannover auftritt. Sie choreografiert und inszeniert unablässig neue Tänze, unter ihnen der „Hexentanz“, „Totentanz“ oder „Opfer“ – die Themen sind Ausdruck der Zeit nach den traumatischen Erlebnissen des Ersten Weltkriegs.

Mary Wigman erobert in den 1930er-Jahren die USA, in denen sie als Schöpferin des „New German Dance“ gefeiert wird. Dort entstehen weitere Studios, unter anderem in New York, in denen 1500 Schülerinnen (und Schüler) unterrichtet werden. Die Nationalsozialisten, 1933 zur führenden Partei gewählt, nutzten anfangs Mary Wigmans Ausdruckstanz zur Selbstinszenierung und engagieren sie 1936 mit ihrer „Totenklage“ zum Gedenken an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten für das Festspiel Olympische Jugend anlässlich der Olympischen Sommerspiele. Doch die Luft wird auch für Mary Wigman dünner, ihr wird jede Unterstützung gestrichen und ihre Arbeit immer weiter eingeschränkt. 1942 schließt sie ihre Schule in Dresden und übernimmt einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik in Leipzig.

Nach 1945 widmet sie sich in ihrem neuen Tanzstudio in West-Berlin dem Thema „Mensch im Raum“ und choreografiert Tanz- und Opernaufführungen.

Farben, Töne und Landschaften

1967 schließt die 80-Jährige ihr Berliner Tanzstudio und unternimmt bis zu ihrem Tod am 9. September 1973 zahlreiche Vortragsreihen im In- und Ausland. „Sie hatte den Mut, sich auch ganz hässlich auf der Bühne zu zeigen, wie zum Beispiel beim Hexentanz“, erklärt Sonia Rastelli, die ihre Magisterarbeit über die Geschichte des Ausdruckstanzes schrieb und seit 1987 Tanzworkshops und Fortbildungen in Hannover anbietet. In dem dreistündigen Workshop im Lister Turm wird dabei mit Farben, Tönen und imaginierten Landschaften wie Meer oder Wald gearbeitet. Für die Teilnehmer ist die freie Entfaltung der Sinne und Gefühle über den Tanz ein ganz besonderes Erlebnis, wie die Abschlussrunde zeigt. „Jemanden einzufangen oder sogar spielerisch anzugreifen hat großen Spaß gemacht“, meint eine Teilnehmerin. Und eine andere ergänzt: „Es war sehr interessant, anderen zu folgen und die Bewegungen weiterzuentwickeln.“

Die von Monika Sonneck vom Fachbereich Kultur konzipierte Veranstaltungsreihe zu Mary Wigman als die hannoversche Künstlerin der „Frauenorte Niedersachsen“ endet am 15. Juni mit einer Stadtteilführung, bei der es auch um ihre Schülerin Yvonne Georgi geht, die lange Zeit als Ballettmeisterin an der Oper in Hannover arbeitete.

An die Pionierin des Freien Tanzes erinnert die Stadt Hannover übrigens lediglich mit einem Schild an ihrem Elternhaus an der Schmiedestraße 14 – und einem kleinen nach ihr benannten Weg im Stadtteil Bothfeld.

Die Führung kann bei Monika Sonneck auch für Gruppen gesondert gebucht werden: per E-Mail an Monika.­Sonneck@Hannover-Stadt.de und unter Telefon (05 11) 16 84 09 49. Weitere Infos unter www.Fzh-Lister-Turm.de.

Von Sonja Steiner