Roderbruch

13 Uhr. Vor der Kleiderkammer in den Spielarkaden laufen Kinder, ihre Mütter sitzen im Schatten im Gras und unterhalten sich. Dabei beobachten sie die Tür zur Kleiderkammer. Etwa 20 Menschen warten darauf, dass diese sich öffnet. Um 14 Uhr ist es dann so weit, Ramona, die eigentlich bei den Spielarkaden hilft, steht in der Tür. Sie hält eine Polizeikelle in der Hand und bittet die ersten drei Besucherinnen hinein – mehr Platz bieten die Räumlichkeiten nicht. Nach 15 Minuten wird gewechselt. „Wir haben hier 30 bis 50 Kunden jeden Dienstag, oft warten die Menschen schon seit halb eins darauf, dass die Tür aufgeht“, erzählt Erika Gundlach-Schröter. Sie betreut zusammen mit Renate Schnatter und Renate Nönning ehrenamtlich die Kleiderkammer des Vereins Gemide. Nach dem Umzug der Kleiderkammer vom Oststadtkrankenhaus in die Räumlichkeiten des Wohnungsunternehmens Gundlach vor einem halben Jahr hat sich das Angebot herumgesprochen und wird sehr gut angenommen, berichtet sie. „Es kommen viele aus den neuen Flüchtlingsheimen und aus dem Pflegeheim hier um die Ecke.“

Eine hochschwangere Frau zeigt auf die Regale hinter dem Tresen und blickt fragend. „Sie möchten ein Bettlaken? Normale Größe?“, errät Renate Nönning. Die Frau nickt und öffnet ihre große Tasche. Eine junge Frau bittet um ein weiteres Spielzeug. „Eigentlich haben Sie schon eins. Die Plüsch-Möhre soll es unbedingt noch sein? Bitte schön“, gibt Renate Schnatter freundlich nach. Die drei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen achten genau darauf, dass es gerecht zugeht. Modeschmuck und Spielzeug etwa – beides rare Waren – lagern in den Regalen hinter dem Tresen und werden nur persönlich verteilt.

Manchmal wird es stressig

Von draußen ruft ein Mann durchs Fenster, dass er sofort reingelassen werden will. Er wedelt ungehalten mit einem Ausweis. „Hier geht es nach der Reihe“, antwortet ihm Ramona bestimmt. Und ein älteres Paar, das später gekommen ist, wird höflich gebeten, am nächsten Dienstag wiederzukommen. „Es ist zu heiß heute und Sie müssten jetzt zu lange warten“, erklärt ihnen Erika Gundlach-Schröter. Es ist den drei Frauen anzusehen, dass sie ihre Arbeit gern machen, auch wenn es manchmal stressig wird und selten ein Dankeschön zurückkommt. „Man muss das verstehen, wir wissen nicht, was die Menschen durchgemacht haben“, meint Erika Gundlach-Schröter und Renate Nönning nickt bestätigend. Ganz umsonst ist die Ausgabe von Kleidung und Haushaltswaren nicht: „Wir nehmen einen Euro, sozusagen einen Besuchseuro. Und manchmal bekommen wir eine Hand voller kleiner Münzen. Die kommen dann so ins Sparschwein“, erklärt Renate Schnatter. Auch wenn die Kleiderkammer vor allem von Menschen aus Flüchtlingsheimen besucht wird: „Wir sind hier für alle Menschen da, jeder kann kommen“, betont Erika Gundlach-Schröter abschließend.

Die Kleiderkammer sucht noch dringend Baby- und Kindersachen, Haushaltswaren wie Töpfe und Pfannen sowie Spielzeug und Modeschmuck. Spenden können zu den Öffnungszeiten dienstags 14 bis 17 Uhr in der Kleiderkammer, Buchnerstraße 13b, abgegeben werden. Rückfragen unter (01 76) 50 21 44 17.

Von Sonja Steiner