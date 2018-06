Sahlkamp/Vahrenheide

Nah an den Einrichtungen und Projekten im Sahlkamp und in Vahrenheide ist die Stadtteilstiftung bereits seit ihrer Gründung vor mehr als 13 Jahren. Daher veranstaltet sie bereits zum dritten Mal den Wettbewerb „Projekt des Jahres“. Die beste soziale Aktion in den Stadtteilen soll mit einem Preisgeld von 4000 Euro gekürt und in ihrer Pressearbeit unterstützt werden. „Soziale und kulturelle Einrichtungen und Projekte, die in unseren beiden Stadtteilen aktiv sind, können an dem Wettbewerb teilnehmen“, erklärt Vorstandsvorsitzende Ursula Schroers. Dabei sei es egal, ob es sich um ein neues oder bereits etabliertes Angebot handele, ergänzt sie.

Es gibt drei wesentliche Kriterien für die Bewertung der eingereichten Projekte: Originalität, die Aussagekraft des Wettbewerbsbeitrags und der Bezug zum Stadtteil. Außerdem erwartet die Stiftung Angaben darüber, wofür die Mittel eingesetzt werden sollen.

Preisgeld von 4000 Euro

Ab sofort bis Ende Oktober 2018 können die Projektvorschläge bei der Stiftung eingereicht werden. Kerstin Tack, Schirmherrin der Stadtteilstiftung, gibt die Juryentscheidung über das „Projekt des Jahres 2019“ dann am Donnerstag, 13. Dezember, um 18 Uhr im Kulturtreff Vahrenheide, Wartburgstraße 10, bekannt. Das von der Stiftung ausgewählte Projekt erhält im Jahr 2019 eine Summe von 4000 Euro zur Durchführung seiner Aktivitäten und wird darüber hinaus in seiner Öffentlichkeitsarbeit von der Stadtteilstiftung unterstützt.

Mehr Informationen zum Wettbewerb „Projekt des Jahres 2019“ gibt es im Internet unter stadtteilstiftung.de sowie bei Ursula Schroers unter der Telefonnummer (05 11) 64 67 43 00.

Von Laura Ebeling