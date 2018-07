Ost Sommerbaustellen - Stadt nutzt Ferien für Straßenbauarbeiten Sommerzeit ist Baustellenzeit. Die Stadt investiert rund 32 Millionen Euro – auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der städtischen Infrastruktur durchgeführt.

Bagger und Baken: An vielen Stellen im Stadtbezirk – wie hier in der Straße am Schatzkampe – wird es in den Ferien eng. Quelle: Bauch