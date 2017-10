98 weitere Wohnungen in Sahlkamp-Mitte werden saniert

Nach Häusern an der Elmstraße, am Spessartweg und der Schwarzwaldstraße sollen weitere Wohngebäude in Sahlkamp-Mitte modernisiert werden. 98 Wohnungen in der General-Wever-Straße und im Röhnweg sollen energieeffizienter und bunter werden, darauf haben sich der Eigentümer Deutsche Wohnen und die Stadt Hannover geeinigt.