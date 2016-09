Chor gibt Konzert für Waisenkinder

Hannover. Die Global Voices treten am Sonntag, 4. September, in der Evangelischen Freikirche am Lankwitzweg 56 auf. Bei dem etwa 90-minütigen Konzert zeigen die Musiker eine Mischung der lokalen Kulturen in Tanz, Gesang und Rhythmus - mit regionaler oder stammestypischer Kleidung und Tänzen, wie sie etwa bei Hochzeiten, Verlobungen oder der Geburt von Zwillingen dargeboten werden. Die Aufführung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, stattdessen wird um Spenden für das Kinderhilfswerk Global-Care gebeten.

Die gemeinnützige Organisation ist seit mittlerweile 40 Jahren in 22 Ländern aktiv und hilft Waisenkindern durch den Aufbau von Schulen, medizinischer Grundversorgung und eines sozialen Umfelds.

Von Christian Link