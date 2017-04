Hannover. Jeweils 727,94 Euro gehen an die Kindergruppe Junges Gemüse der Internationalen StadtteilGärten Hannover (ISG) im Sahlkamp, an den Garten für Kids vom Verein Miteinander für ein schöneres Viertel (MVS) in Vahrenheide und an ein Kindermusikprojekt der Kirchengemeinde St. Nathanael in Bothfeld.

Unterstützt wurde die gemeinnützige Lotterie von Unternehmen und Einzelpersonen: Den Hauptpreis spendete die Wohnungsbaugesellschaft Hanova mit einem Möbelgutschein im Wert von 1000 Euro. Ulrike Hornig, die Inhaberin des Hotels Auszeit in Isernhagen, hat Gutscheine zur Verfügung gestellt, etwa für ein Hotelwochenende für zwei Personen.

Bei der Auslosung verkündete die Stadtteilstiftung gleichzeitig die Gewinnerin des neu ausgeschriebenen Preises Projekt des Jahres 2017: die IGS Vahrenheide-Sahlkamp mit ihrem Projekt Bildungseimer. Die Schüler verschönern Mülleimer an den Stadtbahnhaltestellen sowie Aha-Tonnen und verwandeln diese in sogenannte Bildungseimer - mit der künstlerischen Unterstützung von Yasemin Yilmaz. Dabei bringen sie Informationstafeln über oder neben den Tonnen an - mit Stadtteilinformationen, die die Schüler erarbeitet haben. So blühte zum Beispiel vor 100 Jahren an der Bahnhaltestelle Vahrenheider Markt noch die Heide. „Nein, die Bildung ist nicht im Eimer“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Angelika Schoenheit bei der Entgegennahme des mit 4000 Euro dotierten Preises, „wir freuen uns auf dieses Projekt.“ Kerstin Tack, SPD-Bundestagsabgeordnete und Schirmfrau der Stadtteilstiftung, freut sich ebenfalls: „Das ist ein tolles Schulprojekt, wodurch nicht nur die künstlerische Begabung der Kinder gefördert wird, sondern das auch den Menschen in den Stadtteilen insgesamt zugutekommt.“

Von Mitte September bis Mitte Dezember wird es wieder Lose in vielen Läden im Stadtbezirk geben. „Dafür suchen wir noch weitere Firmen und Privatpersonen, die bereit sind, uns beim Losverkauf zu unterstützen“, sagt Afra Gamoori, Stiftungsratsvorsitzende. Interessierte können sich unter Telefon 60 69 88 02 oder per E-Mail an stadtteilstiftung@htp-tel.de melden.

lok