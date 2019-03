Autoaufbrecher haben es derzeit offenbar auf die Lenkräder teure Autos abgesehen. Am Sonntag entwendeten sie aus einem BMW und einem Maserati in Hemmingen die Lenkräder. In der Nacht zu Dienstag schlugen sie in Döhren zu. Auch hier hatten sie es auf das Lenkrad eines Maseratis abgesehen.