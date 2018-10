Kirchrode

Susanne Keller hat einen sehr genauen Blick für Nut-Feder-Verbindungen. Immer wieder schaut sich die Mitarbeiterin des Hospizes Luise die Holzverbindungen der Bretter an, aus denen ein neues Gartenhaus für die Einrichtung entstehen sollen. „Da müsst ihr noch mal ran“, erklärt sie dem werkelnden Team um sie herum mit mahnendem Blick. „Die Bretter greifen nicht genau ineinander.“ Ihr Lebenspartner Stefan Keller und Hausmeister Slavko Stanic senken den Kopf und zücken die Gummihämmer. Genau 2,50 Meter hoch soll das neue Gebäude werden, und schiefe Wände passen natürlich nicht zum Konzept. Also wird nachgebessert.

Das Gartenhaus soll die Außenanlage des Hospizes ergänzen. Vor drei Jahren wurde mit der Gestaltung draußen begonnen. Bäume wurden zugunsten von mehr Licht gefällt, Beete angelegt, ein erstes Gartenhaus gebaut und Terrassen entworfen. Sturmschäden machten weitere Einsätze nötig. „Wir haben dann von der Initiative Sommereinsatz in der Zeitung gelesen und dachten, wir bewerben uns einfach“, sagt Hospizleiter Kurt Bliefernicht. Die HAZ-Redaktion und die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover fördern mit dem Sommereinsatz Vereine bei handwerklichen Arbeiten. Auch das Hospiz bekam den Zuschlag. Mitarbeiter und Freunde der Einrichtung kauften also Verbundsteine und Holzbretter – nötige Materialien für ein zweites Gartenhaus. „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung“, sagt Bliefernicht.

Das erste stationäre Hospiz in Niedersachsen feiert im nächsten Jahr am 7. November sein 25-jähriges Bestehen und bietet derzeit drei Schwerpunkte. Im Bereich des ambulanten Palliativdienstes kümmern sich Mitarbeiter um die Begleitung und Beratung von Menschen zu Hause oder im Pflegeheim, die an einer unheilbaren Erkrankung leiden. Unterstützung insbesondere für die Angehörigen Schwerkranker bietet der ambulante Hospizdienst mit seinen ehrenamtlichen Helfern, der vom Team des Hospizes begleitet wird. Dazu kommt als dritte Säule das stationäre Hospiz, in dem Patienten durch Begleitung, palliative Pflege, Schmerztherapie und Kontrolle der Krankheitssymptome ermöglicht wird, trotz ihrer schweren Erkrankung am Geschehen in ihrer Umgebung teilzunehmen. „Wir wollen das Leben fördern. Also erfüllen wir Wünsche und feiern auch mal. Hier ist Leben“, sagt Bliefernicht. „Wir respektieren es aber auch, wenn Menschen in Ruhe gelassen werden wollen.“

Diese Ruhe finden Patienten und Angehörige auch im Garten des Hospizes. Und dort hat Stefan Keller jetzt auch die Nut-Feder-Verbindung des Gartenhauses gerichtet. Das Bauprojekt ist gelungen. „Ich helfe hier gern. In der Einrichtung begegnet man immer wieder Patienten und Angehörigen, die sich hier einfach wie zu Hause fühlen sollen“, meint Keller.

Das ist der Sommereinsatz Graffiti auf Denkmälern, abgeplatzte Fassaden von Vereinsheimen oder Schmuddelecken: Die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover haben sich zum vierten Mal zusammengetan, um in diesem Sommer Stadt und Umland herauszuputzen. Gemeinnützige Vereine können sich für einen solchen Sommereinsatz bewerben. Das können Maler- oder Gartenarbeiten sein, aber auch andere kleine handwerkliche Eingriffe, die manchmal aber so viel ausmachen. Das Geld für die Ein-Tages-Aktionen stellt die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover zur Verfügung. Die HAZ kümmert sich um passende Handwerker und ruft ihre Leser dazu auf, mitzumachen und mitzuhelfen. Ziel ist es, gemeinsame Einsätze zu planen und zusammen den Ort, den Verein oder einfach die Nachbarschaft ein wenig schöner und gemütlicher zu gestalten. Insgesamt unterstützt die STIFTUNG Sparda-Bank 15 Einsätze à 1500 Euro.

Von Jan Sedelies