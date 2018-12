Hannover

Der Bildungsverein muss seine angestammten Räume in der Lister Wedekindstraße aufgeben. Die zweitgrößte Volkshochschule Niedersachsens hatte fast zwei Jahre lang nach einem neuen Domizil gesucht, jetzt ist sie in der Südstadt fündig geworden – und kann sich deutlich vergrößern. Die Sabine-Blindow-Schulen vermieten dem Bildungsverein ihr Gebäude an der Ecke Marienstraße/ Stadtstraße. Dort residiert aktuell die Ludwig-Fresenius-Schule, die nach Döhren umzieht. Im Herbst 2019 will der Bildungsverein umziehen.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir nun einen gleichwertigen Ersatz in einem ehemaligen Schulungsgebäude gefunden haben“, sagt Bildungsverein-Geschäftsführerin Beate Gonitzki. Mit-Geschäftsführerin Christina Bötel ist zuversichtlich: „Für uns ist bietet das neue Gebäude viele Entwicklungsmöglichkeiten.“

Von bisher knapp 1000 Quadratmetern kann sich der Bildungsverein auf etwa 1400 Quadratmeter vergrößern. Im Erdgeschoss kommen Verwaltung und ein großer Seminarraum unter. Zwei Obergeschosse kann der Verein nutzen sowie das Tiefgeschoss, in dem eine Mensa eingerichtet ist, zusätzlich soll ein Yogaraum entstehen. Die postalische Adresse lautet Stadtstraße 17. Der Umzug soll zum Herbsttrimester Ende September starten. Die bisherigen Mieträume muss der Bildungsverein aufgeben, weil Vermieter Gundlach sie wegen der starken Baukonjunktur zur Erweiterung seiner Büroflächen benötigt.

Von Conrad von Meding