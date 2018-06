Eine Passantin begutachtet beeindruckt den Vorgarten von Hela Lohse. „Einen wirklich schönen Garten haben Sie“, lobt die Fußgängerin. Lohse fängt an zu strahlen und bedankt sich. „Ich freue mich über jedes Lob und wenn Menschen sich über die Blumen erfreuen können“, erzählt die Rentnerin. Bereits zum zehnten Mal nimmt die 74-Jährige an der Aktion „Die Offene Pforte – Gärten um in Hannover“ mit ihrem Vor- und Hinterhofgarten in der Rehbergstraße 4 teil. Dabei öffnen rund 170 Gastgeber an ausgewählten Tagen ihre Gärten für Interessierte. „Mir ist es wichtig, Leute zu motivieren ihre Hoffläche auch ein bisschen grün zu gestalten“, sagt sie. Sie selbst schaue sich bei der Offenen Pforte auch gerne andere Gärten an, sagt Lohse.

Zur Galerie Hella Lohse öffnet ihren Garten in der Südstadt zum zehnten Mal für die Offene Pforte.

Von Februar bis Oktober blüht es bei ihr im Hinterhofgarten des Zehn-Parteinen-Hauses. „Das Ziel ist, dass immer etwas blüht“, bekräftigt die ehemalige Biologielehrerin. Seit 1983 pflegt sie nun schon ihre Pfingstrosen, Rhododendren und Hortensien im Hinterhof. Damals hat Lohse den Garten mit zwei anderen Eigentümern aufgebaut, die allerdings nicht mehr in der Rehbergstraße 4 wohnen. Seitdem gießt und bepflanzt die Seniorin den Schattengarten überwiegend allein. „Es ist erstaunlich, wie viel hier wächst“, findet Lohse. Mit Unkraut habe sie allerdings wenig zu kämpfen. „Im Frühjahr entferne ich es sehr penibel“, erklärt sie.

16 Besucher schauten im vergangenen Jahr zur Offenen Pforte vorbei – um sich Anregungen zu holen oder zu plaudern. Lohse bietet im Gegensatz zu vielen anderen keinen festen Termin zur Besichtigung an, sondern Führungen nach telefonischer Absprache an. „Das klappt eigentlich sehr gut“, urteilt sie.

Das Programm mit Terminen und Telefonnummern gibt es hier.

Von Laura Ebeling