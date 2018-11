Hannover

Eiskaltes Kajakpaddeln in den Wasserfällen Islands, tropische Wassertouren im Süden Indiens: Abenteurer Olaf Obsommer zeigt am Donnerstag im Freizeitheim Döhren seinen beeindruckenden Film „Abenteuer im Kajak“ und kommentiert dazu live. Mit seinen Filmprojekten, die er unter anderem mit Kameramann Michael Neumann sowie weiteren Kajaksportlern absolviert hat, ist er seit 20 Jahren unterwegs. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr An der Wollebahn 1. Der Eintritt kostet 8 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche zahlen 6 Euro.

Von Conrad von Meding