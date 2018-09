Hannover

Wegen Bauarbeiten auf der Garkenburgstraße kann die Stadtbahnlinie 8 an diesem Wochenende den Abschnitt zwischen Peiner Straße und Messe/Nord in beiden Richtungen nicht befahren. Die Sperrung beginnt am Freitag um 17 Uhr und dauert bis zum Betriebsschluss am Sonntag. In diesem Zeitraum fährt die Linie 8 nur zwischen den Haltestellen Dragonerstraße oder Hauptbahnhof und Peiner Straße.

Die Üstra richtet während der Sperrung einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Der Umstieg erfolgt für beide Fahrtrichtungen an der Hildesheimer Straße. Durch die Bauarbeiten in der Garkenburgstraße müssen die Busse umgeleitet werden. Deshalb entfällt die Haltestelle Stadtfriedhof Seelhorst. Fahrgäste, die dort ein- oder aussteigen wollen, sollten die Haltestelle Lehrter Platz nutzen.

Fahrgäste, die aus oder nach Laatzen können an der Ersatzhaltestelle Wiehbergstraße umsteigen. Um die Anschlüsse in die Innenstadt sicher zustellen, startet der Schienenersatzverkehr ab Messe/Nord im 30- und 60-Minuten-Takt jeweils 5 Minuten früher, als im Fahrplan angegeben. Durch den Schienenersatzverkehr verlängert sich die Fahrzeit. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen nicht möglich.

Von Mathias Klein