Hannover. Der Radfahrer war auf der Mainzer Straße unterwegs und wollte am am Bahnhof Bismarckstraße in Richtung Findorffstraße abbiegen. Dabei stürzte er und verletzte sich schwer. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht am Unfall beteiligt.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Die sollen sich unter Telefon (0511) 109-1888.

sbü/r