Improtheater und Kabarett in der Hinterbühne

Hannover. Die Improkokken greifen bei ihrer Show am Freitag, 30. September, ab 20 Uhr die Anregungen aus dem Publikum auf, um daraus spontan Geschichten zu entwickeln. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Am Sonnabend, 1. Oktober, ist Anne-Kathrin Böhm (Foto) mit „Alltagswahnsinn - Das Kabarettical“ zu Gast. Die Hamburgerin präsentiert ab 20 Uhr „einen wahnwitzigen Liederabend um Leben, Liebe und Möbelstücke mit Migrationshintergrund“. Der Eintritt beträgt 15, ermäßigt 10 Euro. Für die Vorstellungen an der Hildesheimer Straße 39a sind Reservierungen unter Telefon 3 50 60 70 oder per E-Mail an ticket@die-hinterbuehne.de möglich.

cli