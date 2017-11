76-Jährige stellt falschen Polizisten eine Falle

Die Kripo hat am Freitagnachmittag zwei mutmaßliche Trickbetrüger in Vahrenwald festgenommen. Die beiden 30 und 32 Jahre alten Männer hatten sich zuvor als Polizisten ausgegeben. Mit dieser Masche wollten sie an die Ersparnisse einer 76-Jährigen gelangen. Doch die Täter hatten die Rechnung ohne ihr Opfer gemacht.