Duo überfällt 37-Jährigen in Vahrenwald

Hannover. Der 37-Jährige war gegen 6 Uhr auf dem Weg nach Hause. An der Werderstraße in Höhe Wörthstraße sei er unerwartet von den beiden Männern attackiert worden, teilte die Polizei mit. Sie raubten die Jacke des Opfers, in der sich seine Geldbörse befand.

Zunächst flohen die beiden Männer, doch einer der Täter kam kurze Zeit später zurück, griff das Opfer erneut an und versuchte, auch das Handy zu enreißen. Doch der 37-Jährige wehrte sich, sodass der Täter erneut floh.

Die beiden Täter sollen etwa zirka 1,70 Meter groß und schlank sein. Einer der beiden hat schwarze Haare und war mit einer braunen Hose und einem weißen Sommerhemd bekleidet. Sein Mittäter ist blond und von osteuropäischem Erscheinungsbild.

Zeugen sollen sich unter Telefon (0511) 109-2717 melden.

sbü/r