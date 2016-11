Hannover. Eine 32-jährige Frau ist in der Nacht zu Sonnabend an einer Stadtbahnhaltestelle in Vahrenwald sexuell belästigt worden. Der Mann flüchtete, noch bevor die alarmierte Polizei eintraf. Die Frau wartete gegen 3.45 Uhr an der Station Windausstraße auf die Bahn in Richtung Langenhagen. Plötzlich tauchte ein etwa 25-jähriger Mann auf, küsste das Opfer auf den Mund und die Wange und entblößte dann vor ihr sein Geschlechtsteil. Als der Exhibitionist bemerkte, dass die Frau während der Tat telefonierte und die Geschehnisse ihrem Mann weitergab, ergriff er die Flucht und rannte die Vahrenwalder Straße in Richtung Süden entlang. Die 32-Jährige schaltete die Polizei ein. Die Fahndung verlief erfolglos.

Der Gesuchte ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, wirkte südländisch, hatte auffällig kurze, dunkle Haare und trug einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer Jeans. Hinweise unter (05 11) 1 09 55 55.

tm