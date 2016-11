Hannover. Ein Defekt an einem Schmutzwasserkanal an der Einmündung der Rotermundstraße in Höhe des Üstra-Betriebshofes hat dazu geführt, dass die Straße unterspült worden ist. Die Reparaturarbeiten der Stadtentwässerung werden etwa zwei Wochen dauern, teilte die Stadtverwaltung mit.

Bis zum 25. November ist deshalb beim stadteinwärts fahrenden Verkehr mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

sbü