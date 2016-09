Hannover. Eine 29 Jahre alte Frau ist in der Nacht zu Sonntag gegen 23 Uhr von zwei unbekannten Männern überfallen und beraubt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Frau auf Höhe der Einmündung zum Johannes-Lau-Hof ihre Handtasche gestohlen. Die Täter hatten sich von hinten genähert. Während einer der beiden dem Opfer in den Nacken griff und es zu Boden drückte, entriss sein Komplize die Handtasche der Frau. Anschließend flüchtete das Duo mit der Beute.

Ein Zeuge verfolgte die Täter bis zur Voltastraße, wo er sie aus den Augen verlor. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Beide Räuber wurden als südländisch aussehend, etwa20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Ost unter der Telefonnummer 0511 109-2717 entgegen.

ewo