Andreasgemeinde feiert buntes Fest

Hannover. Die Andreaskirche lädt am Sonntag, 18. September, zu einem Gemeindefest ein. Die Veranstaltung mit dem Motto „Die Mischung macht’s“ beginnt um 11 Uhr mit einem Festgottesdienst im Sakralbau an der Ecke Be­neckeallee/Schulenburger Landstraße. Im Anschluss startet ein Luftballonweitflugwettbewerb. Die Gewinner werden beim Patronatsfest am Andreastag (30. November) bekannt gegeben. Auf dem Kirchplatz gibt es Musik sowie Spiel- und Kreativangebote für Kinder. Ab 14 Uhr wird im Gemeindehaus ein reichhaltiges Kuchenbüfett eröffnet. Spenden dafür werden am Sonntagmorgen zwischen 9 und 10.45 Uhr entgegengenommen.

Um 17 Uhr findet das Gemeindefest mit einer Abschlussandacht mit dem Gospelchor in der Andreaskirche seinen offiziellen Abschluss. Anschließend wird aber noch in der Weinstube des Gemeindehauses (Obergeschoss) fröhlich weitergefeiert.

cli