Endlich kann die Ortsfeuerwehr Vinnhorst ihr Drehleiterfahrzeug vor Ort unterbringen. Extra dafür hat sie - zu großen Teilen in Eigenregie - eine neue Fahrzeughalle errichtet. Zuvor musste das Fahrzeug stets umständlich in der innerstädtischen Wache am Goethekreisel untergebracht werden.