Warum sitzt Motil in der Todeszelle – und wo ist eigentlich Higgs? Das Moa Theater präsentiert in diesem Jahr gleich zwei neue Stücke: „Der wahre Inspektor Hound“ und „Jailhouse Blues“ werden im Theater in der List, im Theater am Küchengarten, beim Platz Projekt sowie im Atelier Block 16 aufgeführt.