Limmer

Die Schule an der Wunstorfer Straße hat eine besondere Geschichte. Als Tobias Hübotter das Gebäude zum ersten Mal sah, konnte er sich kaum vorstellen, dass dort wieder unterrichtet werden soll. „Es war vollkommen zerschossen, und die Türen aufgesprengt“, erinnert sich der Architekt. Zehn Jahre lang stand das Gebäude leer – und wurde als Übungsgelände für das Sondereinsatzkommando genutzt. Inzwischen ist aus dem Sechzigerjahre- Bau, der ehemals zur Leibniz-Universität gehörte, ein modernes Gymnasium entstanden. Und das wurde jetzt auf besondere Weise gewürdigt: Beim Deutschen Städtebaupreis hat das Gymnasium Limmer eine Belobigung erhalten.

Eigentlich sollte der zerfallende Bau abgerissen werden, aber Hübotter war von der ursprünglichen Architektur überzeugt. „Wir haben die Grundidee des Gebäudes neu interpretiert – teils mit geschlossener Klinker-Fassade, teils mit Glasflächen“, erklärt er. Für den Umbau hätten aber auch umwelttechnische und nicht nur ästhetische Zwecke gesprochen. Das sechsstöckige Gebäude wurde von den Planern quasi recycelt. Hinzu kam der Zeitdruck: Die Stadt suchte einen Standort für ein neues Gymnasium im Westen – und an der Wunstorfer Straße war zumindest die Grundstruktur für eine Bildungseinrichtung noch vorhanden. Die größte Herausforderung seien dann die energetische Sanierung und der Brandschutz gewesen, berichtet Hübotter.

„Für Limmer war der Umbau wohltuend“, sagt Stadtplaner Michael Heesch. Er sei froh, dass an dem Standort wieder unterrichtet werde und das Gebäude auch wieder von der Allgemeinheit genutzt werden könne. 2016 wurden in dem neuen Gymnasium die ersten Kinder eingeschult. Bis 2024, so der Plan, sollen 1360 Schülern das Gymnasium besuchen – vor allem auch von Familien aus dem neuen Wohngebiet Wasserstadt. Bereits seit Anfang dieses Jahrtausends zählt Limmer zu den Schwerpunkten des Stadtumbaus in Hannover.

Mit dem neuen Gymnasium gebe es am Eingang des Stadtteils einen echten Blickfang, sagt Heesch. Dieser Meinung war auch die Jury des Städtebaupreises. Sie hob das Gebäude als gelungenen Beitrag zur Aufwertung des Umfeldes hervor. Die Schule sei ein „identitätsstiftender Kristallisationspunkt für Limmer“, heißt es in der Laudatio. Die Belobigung für die Architekten und Planer gab es im Rahmen des Sonderpreises Orte der Bildung und Kultur.

Mit dem Deutschen Städtebaupreis werden alle zwei Jahre Projekte ausgezeichnet, die einen innovativen Beitrag zur Stadtbaukultur liefern. In diesem Jahr gewann das Projekt Stadtlandschaft Phoenix aus Dortmund.

Klagesmarkt erhält Auszeichnung Die Stadt Hannover war beim Städtebaupreis gleich zweimal erfolgreich. Auch der neue Klagesmarkt erhielt von der Jury eine Auszeichnung für die Neubebauung und Neuorganisation. Wo heute Wohngebäude stehen, war früher ein großer Parkplatz. Der Klagesmarkt sei „ein gutes Beispiel für die Möglichkeiten einer Stärkung der Kernstadt durch intelligente Nachverdichtung“, heißt es in der Laudatio. Zudem hob die Jury die neue Radverbindung von der Innen- in die Nordstadt sowie die attraktiven Gehwege hervor. Das Projekt zeige, dass es gelingen kann, einen über Jahrzehnte mit großen Problemen behafteten Raum für die Stadt und ihre Bürgerschaft zurückzugewinnen. seb

Von Sebastian Stein