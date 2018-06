Linden/Südstadt

Während Hortplätze in der List nach wie vor Mangelware sind, haben Einrichtungen in Linden und der Südstadt Schwierigkeiten, ihre Kapazitäten zu besetzen. Aus diesem Grund hat die Kita St. Martin beantragt, ihre Hortgruppe in eine altersübergreifende Gruppe umzuwandeln, bei der es höchstens noch acht anstelle von 20 Hortplätzen geben soll. Die Einrichtung reagiert damit auf den Ausbau der umliegenden Grundschulen zum Ganztagsbetrieb, in diesem Jahr konnten die vorhandenen Hortplätze erstmalig nicht besetzt werden. Der Stadtkirchenverband als Träger möchte daher 12 ehemalige Hortplätze an Kindergartenkinder vergeben. Langfristig soll die altersübergreifende Gruppe dann in eine Krabbelgruppe umgewandelt werden. Bis 2022 soll die Übergangslösung dazu dienen, den Bedarf an Kitaplätzen bis zum Neubau der Kita Hohe Straße abzudecken.

Umstrukturierung in der Südstadt

Auch die Kita Companykids in der Südstadt will Hortplätze umstrukturieren. Auch hier gibt es Schwierigkeiten, die 20 Plätze zu besetzen, weil die Grundschulen den Ganztagsbetrieb anbieten. Daher soll die Hortgruppe in eine große altersübergreifende Gruppe umgewandelt werden. Hortverträge werden nur für ein Jahr abgeschlossen. Im kommenden Jahr dann soll die altersübergreifende Gruppe nur noch Kindergartenkinder aufnehmen. sub

Von Susanna Bauch