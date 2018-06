Ein Flughafen in Linden? Den gab es wirklich, wenn auch nur kurz. Um die wechselvolle Geschichte des Flughafens in Hannover ging es in einem Vortrag des Journalisten und Autors Torsten Bachmann zusammen mit dem Zeitzeugen Horst Bohne in der Buchhandlung Decius. Zu der Veranstaltung hatte die Initiative Lebensraum Linden eingeladen. „Der Flughafen befand sich auf dem Gelände der Hannoverschen Waggonfabrik auf dem Tönniesberg. Und der gehörte damals noch nicht zu Ricklingen, sondern zur Stadt Linden“, erläuterte Bachmann. Von 1918 bis 1927 starteten und landeten hier ausrangierte Militärflugzeuge, die höchstens zwei Passagiere transportieren konnten. Sie saßen direkt hinter dem Piloten in den kleinen Maschinen, die nicht höher flogen als 3000 Meter. „Immer unter den Wolken“, erzählte Bachmann. Passagiere trugen schwere Schutzanzüge in den offenen Flugzeugen. „Manch einer kam nur mithilfe von zwei Männern ins Flugzeug“, erzählte Bachmann. „Und häufig mussten die Maschinen notlanden.“

Kleine Sprünge – große Wirkung

Der Vorläufer des Lindener Flughafens, auf dem auch der berühmte Flugpionier Karl Jatho seine Flugübungen machte, befand sich auf dem Truppenübungsplatz Vahrenwalder Heide an der heutigen Vahrenwalder Straße. Hier machte er am 18. August 1903 die ersten Luftsprünge mit seinem Motordrachen. „Kleine Sprünge, große Wirkung – leider wurde das nicht dokumentiert. Da waren die Gebrüder Wright besser organisiert, die alles fotografisch festhielten”, fasste Bachmann den ungeklärten Streit zwischen den drei Luftpionieren um den ersten Flug zusammen. „Jatho wurde erst misstrauisch beäugt und durfte nur in der Mittagspause üben, bis erkannt wurde, wie nützlich seine Experimente für das Militär sein könnten.“

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Flughafen Vahrenwalder Heide verboten und das Flugfeld am Tönniesberg eingerichtet, das nur wenige Hundert Passagiere im Jahr frequentierten.

„Es gab hier ab 1923 nichtoffizielle Linienflüge und die Überlegungen, den Lindener Flughafen auszubauen. Das hätte die Stadt Linden eine halbe Million Goldmark gekostet – dieses Geld stand nicht zur Verfügung“, berichtete Torsten Bachmann weiter. Also ging es zurück nach Vahrenwald. Dort entstand 1928 der erste offizielle Flughafen. Hier startete das damals schnellste Flugzeug der Welt, der Heinkel He 70 Blitz, der ab 1933 in Serie ging. Es konnte nur fünf Passagiere befördern, hatte aber eine Höchstgeschwindigkeit von 372 Kilometer pro Stunde, einen 12-Zylinder-Hubkolbenmotor von BMW und ein Fahrwerk, das eingefahren werden konnte. „Mit dieser Technik war Deutschland weltweit führend in der Flugzeugtechnik“, betonte Bachmann.

Mit Superlativen kann nach Darstellung von Bachmann und Bohne auch der heutige Flughafen in Langenhagen aufwarten, der pünktlich zu der über die Jahre immer stärker wachsenden Industriemesse am 26. April 1954 eröffnet wurde.

Fliegerhorst wird Flughafen

„Langenhagen war ein ehemaliger Fliegerhorst, der wie auch der alte Flughafen in Vahrenwald, weitgehend von den Alliierten zerstört worden war. Allerdings hatte die Royal Airforce hier einen Hangar stehen gelassen“, berichtete Bachmann weiter. Der Superlativ sind die zwei Landebahnen, die sich Architekt Friedrich Wilhelm Petzel nach seinen Erkundungstouren durch die Flughäfen der USA überlegt hatte und die später weltweit Nachahmer fanden – so beim Flughafen Moskau. „Der Flughafen war eine wichtige Luftbrücke nach Berlin, denn er war am dichtesten dran. So wurden sogar Pferde zur Grünen Woche nach Berlin transportiert“, erzählte Horst Bohne. Er fing 1949 beim Reisebüro Bangemann an und hat die Geschichte des heutigen Flughafens über seine 40-jährige Tätigkeit als Reiseverkehrskaufmann hautnah miterlebt – auch auf den allerersten Flügen rund um die Welt. „Am Anfang wurden die Passagiere einzeln gewogen, damit die Maximallast auf keinen Fall überschritten wurde“, erzählte er. „Ab 1970 startete von Hannover aus das größte Verkehrsflugzeug der Welt, die Boeing 707. Sie war eigentlich als Militärflugzeug konzipiert, bekam aber den Auftrag nicht. Es war ein Riesenspektakel, wenn die Maschine am Sonnabend startete, und der Flughafen war ein beliebtes Ausflugziel“, erinnerte sich Bohne.

Spektakel für die ganze Familie

Wer wollte, konnte fast an der Schnauze der Riesenvögel sitzen, denn die Außengastronomie befand sich direkt am Rollfeld – Sicherheit wurde damals anders definiert. Und manch einer konnte einen Blick auf Stars wie Ella Fitzgerald, Gérard Depardieu, Jean-Paul Belmondo oder Arnold Schwarzenegger erhaschen. Sie gaben sich auf dem überschaubaren Flughafen genauso die Ehre wie Queen Elizabeth II. Inzwischen hat der Flughafen ein drittes Gate, das mit Blick auf die Expo 1998 hinzukam. Geblieben ist der Weg vom Eingang zu den Gates: Er beträgt nach wie vor nur 60 Meter. Das ist noch eine Besonderheit, „genau wie die Beleuchtung des Vorfelds mit LED – auch da ist Hannover Vorreiter“, schloss Torsten Bachmann den Vortrag.

Die Geschichte des Flughafens Hannover hat Torsten Bachmann in einem Buch zusammengefasst, „Der Flughafen Hannover – eine Zeitreise in Bildern“, es kostet 30 Euro und ist im Buchhandel erhältlich.

Von Sonja Steiner