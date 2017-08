Von Stadtbahn erfasst: 74-Jähriger stirbt bei Unfall

Ein 74-Jähriger ist am Mittwochabend in Wülfel von einer Stadtbahn erfasst worden. Der Mann wollte mit einem Rollator die Gleise an der Bothmerstraße überqueren, die Bahn konnte trotz einer Notbremsung nicht nicht rechtzeitig stoppen. Die Person wurde einige Meter mitgerissen und starb noch am Unfallort.