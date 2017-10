Hotel bietet ein Viertel von Hannovers E-Ladestationen

Ursprünglich wollte Andreas Wienecke den Service nur seinen Hotelgästen anbieten. Doch die Nachfrage ist so groß, dass der Chef des gleichnamigen Hotels in Wülfel seine Ladestationen für Elektroautos auch Nachbarn oder Durchreisenden zur Verfügung stellt. Das Angebot an der Hildesheimer Straße ist groß.