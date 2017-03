Die Umsetzung der dringend notwendigen Sanierung des Freizeitheims Lister Turm wird absehbar. Der Förderverein Lister Turm hat in seiner jüngsten Sitzung die Beschlüsse des Kulturausschusses des Rates begrüßt, zügig Verschönerungen am historisch wertvollen Gebäude in Zusammenarbeit mit dem Verein anzugehen.