Drei Autos sind am Mittwoch gegen 11.40 Uhr in einen Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Rehrbinkstraße/Berliner Straße verwickelt gewesen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 10 000 Euro, eine 66-jährige Barsinghäuserin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.