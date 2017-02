Es geht weiter voran mit der Umgestaltung der ehemaligen Krawattenfabrik Ahlborn an der Egestorfer Straße in ein soziokulturelles Zentrum. Karen Bremer, Vorsitzende des Kulturvereins Krawatte, hat an einem Tag gleich zwei positive Bescheide auf vom Verein gestellte Förderanträge erhalten.