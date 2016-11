Dem von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei am Dienstagnachmittag in Barsinghausen festgenommenen 34-jährigen Mann wird unter anderem räuberische Erpressung einer Taxifahrerin vorgeworfen. Die Beamten hatten den in Schulenberg (Oberharz) lebenden Mann in der Wohnung seiner Mutter an der Rehrbrinkstraße gestellt.