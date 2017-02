Es ist so weit: Die 99er Narren, die sogenannte fünfte Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Eckerde, laden zur Karnevalsfeier ein. „Eckerde Helau“ heißt es am Sonnabend, 18. Februar, ab 19.30 Uhr wie in den vergangenen Jahren wieder in der Adolf-Grimme-Schule in Barsinghausen, Langenäcker 38.