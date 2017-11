Die Nachbarschaft trifft sich beim ASB

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) möchte mit zwei Projekten die Nachbarschaft in zwei Wohngebieten beleben: Sowohl für den Stadtteiltreff in der Barsinghäuser Nordstadt als auch für die Willkommens- und Begegnungstätte Ellernstraße in Egestorf hat sich der ASB ein vielfältiges Programm überlegt.