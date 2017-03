Soll auch die AfD-Ratsfraktion im Barsinghäuser Präventionsrat mitarbeiten dürfen oder nicht? Die Mitglieder des Gremiums tun sich schwer mit einer Antwort. Eine Entscheidung gab es in der Sitzung am Montagabend nicht. Die AfD soll eine schriftliche Bewerbung formulieren, über die in der nächsten Sitzung abgestimmt wird.