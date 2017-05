Die Stadtverwaltung will mit einem kurzfristigen Aktionsprogramm schon in diesem Jahr rund 100 zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder im Barsinghäuser Stadtgebiet schaffen. Unter der Bezeichnung „InKib 2017“ haben Erster Stadtrat Thomas Wolf und sein Team ein 7-Punkte-Programm ausgearbeitet, das am 17. Mai in der Sitzung des Sozialausschusses zur Diskussion gestellt werden soll.