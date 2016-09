Die Spannung steigt: Am kommenden Sonntag wählen die Barsinghäuser ihren neuen Stadtrat. Wer am Wahlabend schnell und aus erster Hand informiert sein möchte, der ist im ASB-Bahnhof gut aufgehoben. Dort veranstalten die Stadtverwaltung, der ASB sowie HAZ und NP am Abend eine gemeinsame Wahlparty.