Anlieger kritisieren die Verkehrssituation

Viele Egestorfer kritisieren ein hohes Unfallrisiko auf der Wennigser Straße in Höhe der Einmündungen Winkel- und Nienstedter. Bei einer Ortsbegehung der SPD-Abteilung Egestorf haben Anlieger am Sonnabend ihre Kritik an der Verkehrssituation deutlich formuliert – und Abhilfe gefordert.