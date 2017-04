Am Rande des Osterfeuers in Hohenbostel ist ein Streit eskaliert. Ein 20-jähriger Mann aus Bad Nenndorf attackierte einen 18-jährigen Barsinghäuser mit einem Schlagstock und fügte ihm eine blutende Platzwunde am Hinterkopf zu. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde auch eine Polizistin verletzt.