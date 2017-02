Bei der großen Kinder- und Jugendmesse ChiB (Children in Basche) werden sich am Sonntag, 5. Februar, 58 Aussteller mit 41 Ständen im Schulzentrum Am Spalterhals präsentieren. „Ich bin sehr zufrieden mit der Zahl der Teilnehmer und freue mich auf die Veranstaltung“, sagt Stadtjugendpfleger Björn Wende.