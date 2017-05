1972 war das Jahr der Olympischen Spiele in München. Es war zugleich das Jahr, in dem Edelgard Krüger in die Firma Speckmann eintrat. Seit 45 Jahren arbeitet die gebürtige Hannoveranerin für den Juwelier in der Marktstraße und hat in diesen viereinhalb Jahrzehnten Tausende von Kunden freundlich und kompetent beraten.