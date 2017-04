Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein Schaden von 4000 Euro ist am Sonnabend gegen 15.15 Uhr laut Polizeimitteilung bei einem Unfall auf der L 392 in Hohenbostel entstanden. Ein 34-jähriger Barsinghäuser wurde dabei leicht verletzt. Er wollte mit seinem VW Golf nach links in Richtung der Siedlung Höhenluft abbiegen und musste anhalten.