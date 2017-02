Bei einer Verkehrskontrolle in der Straße Schortenbreite im Gewerbegebiet Am Kronskamp ist der Polizei am Freitagabend gegen 19 Uhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Hildesheim ins Netz gegangen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt und unter dem Einfluss von Drogen stand.