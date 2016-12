Barsinghausen ist beliebt als Zweitwohnsitz

Die Stadt Barsinghausen ist beliebt bei Menschen, die einen Nebenwohnsitz unterhalten, mit ihrem Hauptwohnsitz aber in einer anderen Kommune gemeldet sind. Nach Mitteilung der Region Hannover liegt der Anteil der Bürger mit Nebenwohnsitz an der Gesamtbevölkerung in Barsinghausen derzeit bei 3,7 Prozent.